Байбек о Кок-Жайляу: Если общественность нас не поддержит, мы откажемся от проекта

Новый проект горнолыжного курорта Кок-Жайляу кардинально оптимизирован по сравнению с проектом 2013 года.

Как отметил на августовском совещании в Алматы Бауыржан Байбек, горнолыжный курорт Кок-Жайляу призван стать одним из мощных драйверов развития туризма. Такие проекты развивают здоровый образ жизни, прививают любовь к спорту, передает Zakon.kz.

"Кроме всего прочего, Кок-Жайляу должен создать рабочие места, обеспечить налоговые поступления в бюджет, став еще одним символом Алматы. Самое главное – проект имеет большой мультипликативный эффект для развития города", - отметил Байбек.

По его словам, новый проект горнолыжного курорта Кок-Жайляу кардинально оптимизирован по сравнению с проектом 2013 года - за счет снижения пропускной способности более чем в 2 раза, с 10 тыс. человек до 5 тыс. человек, протяженности трасс в 2,6 раза - с 65 км до 24,5 км, площади трасс в 2,4 раза - с 155 га до 66 га, количество канатных дорог в 2,4 раза - с 12 до 5, озер для оснежения - с 3 до 1.

Общая площадь застройки снизилась в 13,6 раз - с 253 тысяч кв.м. до 18,5 тысяч кв.м. В связи с оптимизацией объема строительства горного курорта было принято решение сократить площадь земли, выделяемой под строительство, на 100 га.

"Мы проведем общественные слушания, ответим на все вопросы. Еще раз подчеркну, открытость и подотчетность – ключевые принципы в работе акимата. Системные условия для совместной транспарентной и конструктивной работы, общественного контроля заложены в Пяти институциональных реформах Елбасы. Важно, чтобы все стороны придерживались здравого смысла, опирались на аргументированные факты, а не популистские лозунги. Все решения должны быть осмысленными. Но еще раз заявляю, если общественность нас не поддержит, мы, конечно же, откажемся от проекта", - сказал аким Алматы.

При этом он сообщил, что модернизация города и его среды положительно влияет на развитие туризма в Алматы.

"Определенные позитивные результаты уже есть. Так, если в прошлом году в Алматы через аэропорт прибыло в город порядка 508 тысяч туристов, то за первые 6 месяцев текущего года - уже 286 тысяч иностранных туристов. До конца года планируется увеличить количество туристов на 20% больше, чем в прошлом. Но этого недостаточно. Сегодня туризм занимает только 1,5% в экономике города. Наша задача за ближайшие 7 лет обеспечить пятикратное увеличение доли туризма в экономики города", - отметил Б.Байбек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!