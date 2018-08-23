Казахстанский гонщик Луценко выиграл "золото" Азиады

Дистанцию 150 километров он преодолел за 3 часа, 25 минут и 25 секунд.

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко выиграл "золото" Азиатских игр-2018, проходящих в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Представляющий велокоманду "Астана" Луценко стал лучшим в групповой гонке. Дистанцию 150 километров он преодолел за 3 часа, 25 минут и 25 секунд.

Одновременно с Луценко финишировали еще два гонщика, победителя определил фотофиниш.

Отметим, что для казахстанца эта медаль Азиатских игр стала уже второй, он побеждал на этих соревнованиях в 2014 году в индивидуальной гонке.

Завтра, 24 августа, гонщик "Астаны" будет представлять Казахстан на Азиаде в "разделке".

"Золото" Луценко стало для Казахстана вторым на нынешних Играх. Всего же в копилке 23 медали - помимо двух высшего достоинства, казахстанцы завоевали также шесть серебряных и 15 бронзовых наград.

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