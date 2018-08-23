Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанский гонщик Луценко выиграл "золото" Азиады

Дистанцию 150 километров он преодолел за 3 часа, 25 минут и 25 секунд.

Фото : olympic.kz23 августа 2018, 13:29

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко выиграл "золото" Азиатских игр-2018, проходящих в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Представляющий велокоманду "Астана" Луценко стал лучшим в групповой гонке. Дистанцию 150 километров он преодолел за 3 часа, 25 минут и 25 секунд.

Одновременно с Луценко финишировали еще два гонщика, победителя определил фотофиниш.

Отметим, что для казахстанца эта медаль Азиатских игр стала уже второй, он побеждал на этих соревнованиях в 2014 году в индивидуальной гонке.

Завтра, 24 августа, гонщик "Астаны" будет представлять Казахстан на Азиаде в "разделке".

"Золото" Луценко стало для Казахстана вторым на нынешних Играх. Всего же в копилке 23 медали - помимо двух высшего достоинства, казахстанцы завоевали также шесть серебряных и 15 бронзовых наград.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты