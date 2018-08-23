Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Индустриальную зону в Атырау посетил Нурсултан Назарбаев

В ходе посещения президенту Казахстана были представлены инвестиционные проекты Атырауской области.

Фото : Today.kz23 августа 2018, 15:36

Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил частную индустриальную зону «Даулет» ТОО «Карат» в Атырау, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте "Акорда", президент осмотрел цеха по изготовлению хлебобулочных и макаронных изделий, а также ознакомился с образцами готовой продукции местного производства.

"В ходе посещения президенту Казахстана были представлены инвестиционные проекты Атырауской области, в том числе ветровая электростанция на 52 мегаватт, цех горячей оцинковки, предприятия по выпуску металлоконструкций с использованием методов роботосварки, силового кабеля на основе карбона, катализаторов крекинга, фармацевтический завод, завод по сборке датчиков давления, птицефабрика, теплица площадью 20 га и др.", - сказано в сообщении.

Нурсултан Назарбаев сегодня, 23 августа, прибыл в Атырау с рабочим визитом.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты