Индустриальную зону в Атырау посетил Нурсултан Назарбаев

В ходе посещения президенту Казахстана были представлены инвестиционные проекты Атырауской области.

Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил частную индустриальную зону «Даулет» ТОО «Карат» в Атырау, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте "Акорда", президент осмотрел цеха по изготовлению хлебобулочных и макаронных изделий, а также ознакомился с образцами готовой продукции местного производства.

"В ходе посещения президенту Казахстана были представлены инвестиционные проекты Атырауской области, в том числе ветровая электростанция на 52 мегаватт, цех горячей оцинковки, предприятия по выпуску металлоконструкций с использованием методов роботосварки, силового кабеля на основе карбона, катализаторов крекинга, фармацевтический завод, завод по сборке датчиков давления, птицефабрика, теплица площадью 20 га и др.", - сказано в сообщении.

Нурсултан Назарбаев сегодня, 23 августа, прибыл в Атырау с рабочим визитом.

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