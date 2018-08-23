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Нацбанк не таргетирует курс рубля

Когда всерьез заговорили об антироссийских санкциях, рубль естественно резко ослабел, тенге частично повторил движение рубля, но не так сильно.

Фото : alau.kz23 августа 2018, 17:30

В Национальном банке РК не таргетируют курс рубля. Об этом сообщила директор монетарных операции Алия Молдабекова, передает Zakon.kz.

"Курс ходил от уровня 5,1, были периоды когда курс достигал 6 тенге. Мы не таргетируем курс рубля. Мы постарались обобщить события, которые приводили к той или иной волатильности курса рубля относительно тенге. Очень яркий период – когда курс рубля достиг 6 тенге, это было в сентябре 2017 года. Это были больше наши внутренние факторы, девальвационные ожидания в конце прошлого года. Они усиливались комментариями некоторых экспертов о предстоящей девальвации в связи с окончанием ЭКСПО и другими факторами. Тогда курс рубля ушел до отметки 6 тенге", - сказала Алия Молдабекова в ходе круглого стола на тему "Денежно-кредитная политика Национального Банка Казахстана".

Она напомнила, что затем последовало укрепление нацвалюты по отношению к рублю.

"Пик был 5,1 тенге за рубль. Когда всерьез заговорили об антироссийских санкциях, рубль естественно резко ослабел, тенге частично повторил движение рубля, но не так сильно", - рассказала Молдабекова.

Директор монетарных операции Нацбанка подробно остановилась на макроэкономических факторах всех развивающихся стран, к коим относится Казахстан.

"Доллар окреп как к валютам развитых, так и к развивающимся странам. Античемпионами являются аргентинская песо и турецкая лира. Если постараться обобщить факторы, которые повлияли на ослабление валют развивающихся рынков, то это повышение ставок ФРС, обеспокоенность инвесторов относительно развивающихся рынков и некое "бегство" инвесторов в развитые рынки. Кроме этого у аргентинского песо и турецкой лиры полно своих собственных причин к сильному ослаблению. С начала года рубль ослаб на 18%, в то время как тенге ослаб на 9%. Тенге ослаб к основным валютам развитых стран - к доллару и евро - незначительно ослаб к китайскому юаню. Относительно южноафриканской, российской и турецкой валюты мы окрепли. Это говорит о том, что на тенге влияют общие факторы. У каждой страны есть свои собственные специфические факторы", - заключила она.

13 августа турецкая лира рухнула еще на 11% по отношению к доллару. С 6 по 12 августа лира потеряла 20%. Нормализовать курс помогли обещания властей предоставить местным финансовым учреждениям ликвидность и ослабить для них правила хранения резервов в иностранной валюте

Курс турецкой нацвалюты резко упал после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. Кроме того, по курсу бьют высокие цены на нефть, ведь Турция является импортером черного золота.


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