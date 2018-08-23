Казахстанские компании не хотят принимать на работу беженцев

На сегодняшний день в нашей стране зарегистрированы 589 беженцев.

Сколько беженцев сейчас в Казахстане? Чем они занимаются, с какими трудностями сталкиваются? Почему им сложно трудоустроиться, как им можно помочь? Эти и другие вопросы были рассмотрены в Алматы на церемонии подписания соглашения между УВКБ ООН, Агентством ООН по делам беженцев по Центральной Азии и одной из казахстанских компаний, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в Казахстане официально зарегистрированы 589 беженцев. Подавляющее большинство из них (около 90%) – выходцы из Афганистана. Также среди беженцев есть граждане Сирии, Узбекистана, КНР и других стран. Многие из них проживают в нашей стране уже более 10 лет.

Основная часть беженцев дислоцирована в Алматы и южных областях. Среди них немало квалифицированных специалистов с высшим образованием, но в силу своего статуса они не имеют возможности трудоустроиться, поэтому практически все они работают у нас неофициально, либо самозанятые.

- Есть беженцы, которые работают на договорной основе бухгалтерами, архитекторами, врачами, есть специалисты по информационным технологиям и менеджменту, - говорит старший специалист по правовым вопросам Национального офиса УВКБ ООН в Казахстане Нурлыбек Шынали. - Но, тем не менее, многие беженцы не могут трудоустроиться на договорной основе зачастую потому, что работодатели предпочитают нанимать иностранцев с более длительными сроками их регистрации, хотя по закону Республики Казахстан у беженцев есть право на труд. Но их правовой статус (временно проживающие иностранцы) сопряжен с определенными трудностями, во-вторых, многие работодатели элементарно неосведомлены о правах беженцев.

По мнению Шынали, главная проблема заключается в том, что статус беженца дается человеку всего лишь на один год. Потом его каждый год необходимо продлевать.

«У нас есть беженцы, которые живут в Казахстане более 25 лет, и каждый год они продлевают свою регистрацию, и это мешает им устроиться на стабильную работу, - отметил спикер. - Также то, что статус дается на год, еще не означает, что он в дальнейшем может продлеваться. У нас много случаев, когда беженцам просто отказывают в продлении без видимых на то причин».

Поэтому до сих пор многие беженцы, проживающие в Казахстане достаточно долгое время, сталкиваются с серьезными проблемами, одной из которых является их статус - статус беженца. Как известно, статус беженца приравнивается к временно проживающим иностранцам. «Поэтому получение статуса постоянно проживающих лиц является важным шагом, направлением местной интеграции и натурализации беженцев в стране убежища, - считает представитель УВКБ ООН в Казахстане. - Это расширит их возможность официального трудоустройства, что, в свою очередь позволит им платить налоги в бюджет страны, а также вносить свой вклад в развитие общества наряду с получением доступа к услугам, предоставляемым государством».

В этой связи сегодня в Алматы было подписано Соглашение между УВКБ ООН, Агентством ООН по делам беженцев по Центральной Азии и одной из казахстанских компаний, созданных беженцем Фатихом Узуноглу.

По мнению заместителя директора Казахстанского Международного бюро по правам человека Дениса Дживаги, данное соглашение позволит беженцам официально трудоустроиться в этой компании наравне с местными соискателями, платить налоги и вносить свой вклад в развитие общества и страны.

- Основная цель Соглашения – доступ к формальному трудоустройству и прохождению практики в компании и ее филиалах для беженцев, проживающих в Республике Казахстан, - подчеркнул правозащитник. - По законодательству РК, официально признанные беженцы имеют право на трудовую деятельность в Казахстане, но не всегда у работодателей есть желание принимать на работу беженцев, потому что это связано с определенными законодательными сложностями, не все работодатели понимают режимы налогообложения беженцев. Поэтому данное соглашение - хороший шаг со стороны этой компании. Надеюсь, в ближайшем будущем казахстанские компании тоже будут заинтересованы в приеме на работу беженцев. Они, бесспорно, могут принести пользу и стране, и тем компаниям, в которых будут работать.

- Я тоже беженец. Я родился в Турции, но давно живу в Казахстане, у нас здесь свой бизнес, - рассказывает Фатих Узуноглу. - У меня двое детей родились в Алматы и когда их спрашивают, вы откуда, они говорят, из Алматы, из Казахстана. Люди начинают чувствовать своей родиной то место, где живут. Беженцев в мире больше, чем это указывается в официальных источниках. И этих беженцев не замечают. Их замечают только тогда, когда кто-нибудь из них сделает что-нибудь плохое. А так их никто не замечает. Я это заметил тогда, когда мои родственники, друзья тоже стали беженцами. И мы стали думать, что мы полезное можем сделать для беженцев. И вот решили помогать им с трудоустройством. Это наш первый проект, в Казахстане такое соглашение подписывается впервые. Главное, что я понял в этой жизни - это помогать другим. Это большое счастье. Казахстан всегда исторически принимал у себя людей, которые оказывались в тяжелой ситуации. У нас даже Ассамблея народов есть. Хочу поблагодарить правительство Казахстана, что дают нам надежду на будущее.

В начале 90-х годов Казахстан открыл свои двери для беженцев из Таджикистана, которые спасались от гражданской войны, позднее открыл двери для беженцев из Афганистана. С тех пор большинство из них смогло вернуться домой, - говорит г-жа Ясуко Ода, региональный представитель УВКБ ООН по Центральной Азии. - Другие люди нашли другие решения для своей ситуации. Очень много людей получили вид на жительство или гражданство в Казахстане. Этот широкий жест со стороны Казахстана не может быть недооцененным. Я хотела бы выразить глубокую признательность за гостеприимство казахстанского общества.

Тем не менее, в стране по-прежнему остаются беженцы, отметила спикер, и большинство из них проживают более 10 лет. «Это жестокая реальность, согласно которой беженцы не могут вернуться домой, на Родину. Я много раз встречалась с беженцами, разговаривала с ними. Больше всего они нуждаются в образовании, в работе и в том, чтобы быть частью казахстанского общества.

Также я встретила очень много детей беженцев, которые были рождены в Казахстане. И когда я им говорила, я из Японии, а откуда вы? Все они без колебаний отвечали, из Казахстана.

Эти дети являются будущим нашего общества. К тому, возможно, вы будете удивлены, но среди беженцев очень много квалифицированных специалистов».

В январе этого года мы в американской палате предпринимателей рассказали о проблемах беженцев и, к счастью, встретили одну компанию, которая согласилась предоставить беженцам в Казахстане возможность трудоустройства и прохождения практики. И сегодня мы подписываем соглашение, согласно которому у беженцев в Казахстане будет доступ к трудоустройству в компании на тех же основаниях, что и у местных кандидатов-специалистов. Данное соглашение является первым в своем роде в Казахстане. Надеюсь, это поможет изменить и наше собственное восприятие беженцев и других социально уязвимых групп населения.

Мы должны признать их таланты, навыки, которые являются преимуществом, их вкладом, а никак не обузой для экономики. И в целом это повлияет на казахстанское общество и его стабильность.

Торгын Нурсеитова

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