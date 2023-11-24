Беженцы из каких стран живут в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане проживает 325 беженцев из пяти стран, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда рассказали, что это беженцы из Афганистана, Украины, Узбекистана, Сирии и Китая.

В ведомстве отметили, что они обеспечены защитой по невыселке из страны.

"Все иностранцы, получившие убежище на территории республики, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства в соответствии с обязательствами Казахстана в отношении беженцев перед международным сообществом", – говорится в сообщении.

В рамках выполнения международных обязательств по работе с беженцами при Министерстве труда и социальной защиты населения РК действует рабочая группа по имплементации норм национального законодательства с положениями Конвенции.

"В ее состав входят представители государственных органов, общественных организаций и эксперты международного сообщества, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", – отметили в ведомстве.

Рабочей группой выработаны предложения по предоставлению беженцам доступа к медицинской помощи, образованию и социальной помощи наравне с постоянно проживающими иностранцами на территории Казахстан. Данные предложения находятся на рассмотрении у заинтересованных государственных органов.

15 декабря 1998 года Казахстан официально присоединился к Конвенции ООН "О статусе беженцев" от 1951 года и взял на себя определенные обязательства.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщала, что на 1 июля 2023 года в стране проживали 333 беженца.