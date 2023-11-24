Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Беженцы из каких стран живут в Казахстане

Из каких стран беженцы живут в Казахстане Фото: Zakon.kz
На сегодняшний день в Казахстане проживает 325 беженцев из пяти стран, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда рассказали, что это беженцы из Афганистана, Украины, Узбекистана, Сирии и Китая.

В ведомстве отметили, что они обеспечены защитой по невыселке из страны.

"Все иностранцы, получившие убежище на территории республики, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства в соответствии с обязательствами Казахстана в отношении беженцев перед международным сообществом", – говорится в сообщении. 

В рамках выполнения международных обязательств по работе с беженцами при Министерстве труда и социальной защиты населения РК действует рабочая группа по имплементации норм национального законодательства с положениями Конвенции.

"В ее состав входят представители государственных органов, общественных организаций и эксперты международного сообщества, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", – отметили в ведомстве. 

Рабочей группой выработаны предложения по предоставлению беженцам доступа к медицинской помощи, образованию и социальной помощи наравне с постоянно проживающими иностранцами на территории Казахстан. Данные предложения находятся на рассмотрении у заинтересованных государственных органов.

15 декабря 1998 года Казахстан официально присоединился к Конвенции ООН "О статусе беженцев" от 1951 года и взял на себя определенные обязательства.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщала, что на 1 июля 2023 года в стране проживали 333 беженца.

Читайте также

Кошанов: Цель реформ президента – всеобщее равенство перед законами
Кошанов: Цель реформ президента – всеобщее равенство перед законами
Из некачественных материалов строили жилые дома в Жетысуской области
Дома на 1,7 млрд тенге в Жетысуской области строили из некачественных материалов
Хранилище топлива в Атырау заплатит 324 млн тенге штрафа
Хранилище топлива в Атырау заплатит 324 млн тенге штрафа
Анастасия Стативкина
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области
Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления