Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области

Глава государства указал, что за годы независимости Казахстан достиг впечатляющих результатов, и особо подчеркнул вклад жителей Атырауской области.

23 августа в комплексе «Султан Палас» в Атырау состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области с участием Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Открывая совещание, Глава государства указал, что за годы независимости Казахстан достиг впечатляющих результатов, и особо подчеркнул вклад жителей Атырауской области.

- Мы приняли Стратегический план развития до 2025 года, реализуются государственные программы «Нурлы жол», «Нурлы жер», «Цифровой Казахстан», программа индустриально-инновационного развития, «Пять социальных инициатив». Все это направлено на улучшение жизни каждого казахстанца, - сказал Нурсултан Назарбаев.

По итогам посещения объектов и заслушивания отчетов о реализации государственных программ Президент Казахстана отметил, что в регионе в целом интенсивно развивается экономика, и обеспечена социальная стабильность.

Аким Атырауской области рассказал об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие текущего года.

- Валовой региональный продукт области в первом квартале 2018 года составил 1646,2 млрд тенге, индекс объема - 112,1%. Доля региона в валовом внутреннем продукте республики составляет 14%. Объем промышленного производства увеличился на 3653,1 млрд тенге. Индекс фактического объема - 112,6%. Доля региона в стране составляет 27,7%. С начала года в эксплуатацию было введено 333,9 тыс. кв.м жилья. В 2018 году в рамках Карты поддержки предпринимательства планируется запустить 8 проектов с созданием 331 рабочего места, стоимость которых составит 21,8 млрд тенге, - доложил Нурлан Ногаев.

Отмечая положительные результаты по ряду направлений социально-экономического развития области, Глава государства указал, что основные показатели роста экономики региона связаны с добывающим сектором.

- Чтобы избежать зависимости от сырьевых ресурсов, цены на которые могут меняться, я предложил программу индустриально-инновационного развития для создания альтернативных производств. Необязательно строить большие предприятия, нужно создавать гибкие проекты, ориентированные на экспорт, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Подчеркивая положительный эффект от реализации пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда государственных служащих, Президент Казахстана поручил местным исполнительным органам перенимать этот опыт, а также усилить вопросы противодействия коррупции.

В завершение совещания Глава государства дал ряд поручений акимату области и центральным государственным органам по диверсификации экономики региона, скорейшему завершению строительства автодороги «Актобе-Атырау-Астрахань», развитию аграрной и перерабатывающей отрасли, созданию новых рабочих мест, качественной реализации проектов в рамках «Пяти социальных инициатив», а также закреплению персональной ответственности руководителей за порученный участок работы.

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