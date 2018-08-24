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Установлена личность стрелявшего в полицейских в Москве

Им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова24 августа 2018, 01:57

Установлена личность открывшего стрельбу по полицейским в центре Москвы, им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Это уроженец КБР 1987 года рождения", — сказал собеседник агентства. Причины его нападения пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг мужчина беспричинно открыл стрельбу по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы. В результате стрельбы пострадал один из правоохранителей, нападавший был ранен ответным огнем и обезоружен.

Сейчас он находится в больнице, его оперируют. Пострадавшему полицейскому, который получил ранение в ногу, оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.


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