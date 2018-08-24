Спецслужбы СНГ согласовали вопросы по борьбе с терроризмом

Отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия.

23 августа городе Бишкеке (Кыргызстан) Антитеррористическим центром государств-участников СНГ при организационной поддержке Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики проведено практическое занятие в форме тренинга по подготовке и проведению совместного антитеррористического учения компетентных органов государств Содружества «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-бюро АТЦ СНГ.

В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана; органов СНГ - Совета Командующих пограничными войсками (СКПВ), Совета руководителей органов финансовых разведок (СРПФР), Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений (БКБОП).

Основная цель проведенного мероприятия - подготовка сотрудников оперативных подразделений к согласованным практическим действиям на первом этапе учения.

В процессе практического занятия рассмотрены содержание и порядок учебных задач учения, отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности «спящих ячеек» международных террористических организаций.

Участниками тренировки проанализированы возможности имеющихся в арсенале спецслужб и правоохранительных органов СНГ информационных систем коллективного пользования, потенциал которых планируется активно задействовать в ходе учения.

Первый этап совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор-2018» пройдет в сентябре т.г. на территории семи государств Содружества - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, заключительный этап состоится на территории Кыргызстана.

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