Убийце Джона Леннона снова отказали в досрочном освобождении

Комиссия по условно-досрочному освобождению в очередной раз отказалась удовлетворить прошение Марка Дэвида Чепмена.

Члены комиссии решили, что преступник не может быть отпущен на свободу, так как это «несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества», передает НТВ со ссылкой на New York Daily News.

Теперь 63-летний Чепмен сможет повторить свою попытку добиться освобождения только в 2020 году. А до тех пор он останется в тюрьме строгого режима «Вэнде» в штате Нью-Йорк.

Адвокат вдовы Леннона Йоко Оно сообщил изданию, что она отправила комиссии письмо, в котором попросила не выпускать Чепмена.

Марк Дэвид Чэпмен застрелил Джона Леннона 8 декабря 1980 года возле дома, где Леннон тогда жил вместе с Йоко Оно. Через 25 минут врачи констатировали смерть музыканта от потери крови. Чепмен не пытался сбежать с места преступления. Суд признал его вменяемым и приговорил к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

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