В Астане пять школ перейдут на латинский алфавит

В новом учебном году для родителей и учеников разработаны специальные кодексы, которые будут содержать специальные правила для участников учебного процесса.

В Астане в новом учебном году пять школ и три колледжа перейдут на латинский алфавит, сообщает Елорда Инфо.

Об этом cообщил руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин на августовской конференции в конгресс-центре ЭКСПО.

«В этом году в Астане на латинский алфавит будут переходить 5 школ и три колледжа», - сказал Ануар Жангозин.

Как рассказал на совещании Жангозин, в новом учебном году для родителей и учеников разработаны специальные кодексы, которые будут содержать специальные правила для участников учебного процесса.

«Мы поддержали идеи родителей в части открытия новых классов по проекту развития государственного языка. Идея в том, чтобы русскоязычные классы постепенно трансформировать в классы с государственным языком обучения. В планах, если в первом классе 70 процентов обучения будет вестись на русском языке, а 30 - на государственном, то к пятому классу язык обучения 100 процентов будет уже казахским. Это будет внедряться в новом учебном году в школе-лицее № 60, и в лицее-интернате «Білім-инновация» для одаренных девочек в пятых классах. Мы вводим в этих школах такую модель обучения по поручению акима Астаны Асета Исекешева», - заключил руководитель столичного управления образования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!