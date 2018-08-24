Казахстанские теннисистки взяли бронзовые медали на Азиаде-2018

Казахстан имеет в своей медальной копилке уже 27 наград, из них большинство — бронзовые (19).

Казахстанские теннисистки Гозаль Айнитдинова и Анна Данилина стали обладательницами бронзовых наград Азиатских игр-2018 в Джакарте и Палембанге (Индонезия), сообщает Sports.kz.

В полуфинальном матче парного турнира отечественный тандем с сухим счетом 0:6, 0:6 уступил в двух сетах соперницам из Китайского Тайпея Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань.

Также сегодня за золотые медали сразятся другие казахстанцы — Александр Бублик и Денис Евсеев.

Таким образом, Казахстан имеет в своей медальной копилке уже 27 наград, из них большинство — бронзовые (19). Также у нашей страны есть два «золота» и шесть серебряных медалей. Азиада-2018 завершится 2 сентября.

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