В Астане уничтожили 150 кг арбузов, зараженных дынной мухой

Дынная муха для здоровья человека не опасна, но опасна для сельхозтоваропроизводителей.

150 килограммов арбузов уничтожили сегодня в Астане инспекторы комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК. Именно столько пораженных ягод нашли специалисты по карантину растений на рынке «Алаш», передает корреспондент Zakon.kz.

10-тонную партию арбузов завезли из Жамбылской области. Часть ее была заражена карантинным объектом «дынная муха». По этому факту возбуждено административное дело по статье 400 ч.2 пункту 3 КоАП и вынесено решение суда. Собственник должен выплатить штраф размером 20 МРП (48 100 тенге).

«Дынная муха для здоровья человека не опасна, но опасна для сельхозтоваропроизводителей (в основном «болезнь» поражает дыню, арбузы, огурцы, культурные и дикие тыквенные – от авт.). На территории Астаны есть теплицы, где выращивают к примеру огурцы. И при распространении данного карантинного объекта урожайность может снизиться на 20 и более процентов. При массовом распространении пораженность составит от 50% до 100%», - пояснил ситуацию заместитель руководитель государственной инспекции по карантину растений Сымбат Калиаскаров.

Особенность биологии развития дынной мухи в том, что она пробивает корку сразу же после появления завязи культуры, когда их диаметр достигает 3-5 см и откладывает там яйца. На месте откладке появляются красно-коричневые выделения, их можно увидеть невооруженным глазом. Личинки начинают питаться. Поврежденные участки темнеют и начинают гнить. Так что люди вряд ли буду есть такие продукты.

«В случае выявления данных фактов необходимо незамедлительно обратиться к государственному инспектору в местах назначения и соответственно они примут необходимые меры. В случае выявлений морфологически схожих карантинным объектов инспектор отбирает образцы и направляет в лабораторию. Если подозрения подтверждаются продукция изымается и уничтожается», - призвал Калиаскаров.

На территории ЕАЭС существует 182 вида карантинных объектов, 50 из них ограниченно распространены на территории союза. 14 из 50 распространены на территории Казахстана. Остальные 132 вида отсутствуют на территории союза, но являются карантинными объектами.

«С начала года было выявлено 6 фактов карантинных объектов. Среди них европейские киви и абрикосы, казахстанские арбузы», - заключил спикер.

Татьяна Ковалева, Астана

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