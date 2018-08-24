Стивен Сигал стал подмосковным предпринимателем
Среди видов деятельности актера - звукозапись и издание музыкальных произведений.
Фото : © Михаил Джапаридзе/ТАСС24 августа 2018, 13:37
Имеющий гражданство России американский киноактер и мастер боевых искусств Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в инспекции ФНС по подмосковной Электростали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы "Спарк".
В разделе о дополнительных видах деятельности Сигал указал звукозапись и издание музыкальных произведений. Основным видом является профессиональная и научная деятельность. Кроме того, актер собирается заняться исполнительским искусством и попробовать свои силы в области спорта. Среди прочего в базе фигурирует пункт "зрелищно-развлекательная деятельность".
Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.
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