Стивен Сигал стал подмосковным предпринимателем

Среди видов деятельности актера - звукозапись и издание музыкальных произведений.

Имеющий гражданство России американский киноактер и мастер боевых искусств Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в инспекции ФНС по подмосковной Электростали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы "Спарк".

В разделе о дополнительных видах деятельности Сигал указал звукозапись и издание музыкальных произведений. Основным видом является профессиональная и научная деятельность. Кроме того, актер собирается заняться исполнительским искусством и попробовать свои силы в области спорта. Среди прочего в базе фигурирует пункт "зрелищно-развлекательная деятельность".

Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

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