Вопросы двух общих рек обсудят Назарбаев и Бердымухамедов

Президент Казахстана: Эти реки даруют жизнь нашим детям и внукам.

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Глава государства поприветствовал президента Туркменистана и подчеркнул, что сегодняшнее заседание имеет очень важное значение.

Нурсултан Назарбаев заявил, что регулярные встречи на высшем уровне ярко свидетельствуют о заинтересованности обеих сторон в дальнейшем укреплении стратегического партнерства.

- Мы обсудим вопросы, касающиеся бассейна двух рек - Амударьи и Сырдарьи, где расположены наши государства. Эти реки даруют жизнь нашим детям и внукам. Очень важно вместе обсуждать данные проблемы, - сказал президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул своевременность проведения саммита в Туркменистане, напомнив, что предыдущий саммит МФСА состоялся в 2009 году.

- Я внимательно наблюдаю за развитием братского Туркменистана и желаю туркменскому народу всего самого доброго, - заключил президент Казахстана.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов поприветствовал Нурсултана Назарбаева и поблагодарил за принятие приглашения участвовать в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

- Уважаемый Нурсултан Абишевич, рад приветствовать Вас в Туркменистане на берегу Каспийского моря, соединяющего наши братские страны, - обратился к главе государства Президент Туркменистана.

Г.Бердымухамедов также поздравил президента Казахстана с успешным проведением Пятого саммита каспийских государств и подписанием исторического документа - Конвенции Каспийского моря.

Главы государств рассмотрели вопросы реализации Дорожной карты, развития сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, а также вопросы региональной безопасности.

В завершение Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Нурсултана Назарбаева, а в его лице и весь народ Казахстана с праздником Курбан айт.

Напомним, что глава государства прибыл в город Туркменбаши для участия в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

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