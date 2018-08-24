Порошенко открыл военный парад цитатой из гимна националистов

Зачитывая отрывок, украинский президент допустил ошибку.

Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в честь Дня независимости в Киеве отрывком из "Марша украинских националистов", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Порошенко процитировал четыре строки из песни, текст которой был утвержден "Организацией украинских националистов"* в 1932 году в качестве гимна ОУН*.

Зачитывая отрывок, украинский президент допустил ошибку. Строку "Кормил нас гнев и злость на врагов" Порошенко начал со слова "взрастил".

На территории России запрещено боевое крыло ОУН* — "Украинская повстанческая армия*" (УПА*). С 1942 года боевики действовали преимущественно на Западной Украине и воевали против советских войск, сотрудничая с нацистами. После окончания Великой Отечественной войны УПА* продолжала действовать против советской власти.

В 2014 году ОУН* функционировала как добровольческий вооруженный батальон, члены которого принимали участие в операции Киева на Донбассе. Год спустя Порошенко дал бойцам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины. Москва это решение осудила.

*Организация запрещена в России

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!