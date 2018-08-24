Порошенко открыл военный парад цитатой из гимна националистов
Зачитывая отрывок, украинский президент допустил ошибку.
Фото : © AP Photo / Presidential Press Service Pool/Mykola Lazarenko24 августа 2018, 15:15
Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в честь Дня независимости в Киеве отрывком из "Марша украинских националистов", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112 Украина".
Порошенко процитировал четыре строки из песни, текст которой был утвержден "Организацией украинских националистов"* в 1932 году в качестве гимна ОУН*.
Зачитывая отрывок, украинский президент допустил ошибку. Строку "Кормил нас гнев и злость на врагов" Порошенко начал со слова "взрастил".
На территории России запрещено боевое крыло ОУН* — "Украинская повстанческая армия*" (УПА*). С 1942 года боевики действовали преимущественно на Западной Украине и воевали против советских войск, сотрудничая с нацистами. После окончания Великой Отечественной войны УПА* продолжала действовать против советской власти.
В 2014 году ОУН* функционировала как добровольческий вооруженный батальон, члены которого принимали участие в операции Киева на Донбассе. Год спустя Порошенко дал бойцам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины. Москва это решение осудила.
*Организация запрещена в России
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934070-608bfc931e8c0f43f3111342b26cbc7b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...