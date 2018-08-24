Паспорт и рукописи Виктора Цоя выставили на продажу

Автор объявления уверяет, что лично знал Виктора Цоя и его жену Марьяну.

На сайте Avito появилось объявление о продаже паспорта Виктора Цоя, первоначальной версии культовой песни "Перемен!" и неизданных стихов. На фото в паспорте можно увидеть совсем юного Виктора с пышной шевелюрой, небольшими усами и более округлым лицом, чем в период широкой известности. Автор объявления уверяет, что был лично знаком с Цоем.

На фотографиях с паспортом музыканта, прикреплённых к объявлению, видны страницы со штампами о заключении брака с Марьяной Родованской в ленинградском загсе 4 февраля 1984 г. и о воинской обязанности. Есть и два адреса с местом жительства. Первый — улица Бассейная, где прошли детство и юность Виктора Цоя. Второй — проспект Ветеранов, последнее место жительства.

Автор объявления, Дмитрий из Санкт-Петербурга, уверяет, что лично знал Виктора Цоя и его жену Марьяну. В 80-е он жил на улице Рубинштейна, где располагался популярный в то время Ленинградский рок-клуб и где часто проводили свои вечера музыканты в компании Цоя.

Владелец лота сообщил, что его брат и Виктор Цой занимались музыкой у одного преподавателя, а сам рок-исполнитель заходил в гости "на гитаре побренчать". В 1988 году Дмитрий ушёл в армию и общение прекратилось. Как сообщил продавец, рукописи и записную книжку Виктор Цой забыл у него дома — а обнаружились они лишь спустя 7 лет за холодильником, уже после смерти исполнителя.

Также из слов автора объявления и приложенных фотографий можно узнать, что в культовой для советской молодёжи песне группы Кино "Перемен!", выпущенной в 1986 году, некоторые строки изначально выглядели по-иному:

Вместо "Из сетки календаря выхвачен день" было "падает день"; вместо "Красное солнце сгорает дотла, День догорает с ним" — "Красное солнце сгорает дотла, Ну, да и бог с ним"; строчка "И коробка от спичек пуста" изначально была проще: "Коробка спичек…". Наконец, вместо "Нам не нужно всё это, чтобы друг друга понять" в оригинальной версии — "Мы без этого можем друг друга понять", а вместо "И вдруг нам становится страшно что-то менять" — "Это так страшно что-то менять". Автор объявления уверяет, что Виктор Цой "по памяти восстановил этот утерянный листок, но слова немного поменял".

— Сначала продавец поставил цену в 3,5 млн за все лоты, — рассказали в "Авито". — Но потом отредактировал объявление и цену убрал. Написал лишь, что "продается всё по отдельности. Дорого".

По словам представителя "Авито", объявление с ценой появилось на сайте в среду, а уже в четверг продавец убрал цену.

Лайф связался с продавцом, который сказал, что снимает в четверг вечером объявление о продаже на сайте.

— Буквально только что я подписал договор с аукционным домом "Литфонд" и передал туда эти раритеты. Теперь всё это будет продаваться на аукционе в Москве. Ориентировочно 11 или 20 сентября. Стартовая цена будет 3,5 млн рублей (около 18,5 млн тенге). Паспорт 2,5. Песня "Перемен!" 250 тыс. как она была написана, потом ещё один лист с песнями, которые вообще не изданы нигде. И 500 тыс. записная книжка. Там имена очень интересные, которые знали. Все имена из рок-тусовки 80-х годов там есть. Она очень интересная. Сейчас сниму объявление, а то звонят весь день, — рассказал продавец.

В Литфонде содержание аукционов на 11 и 20 сентября пока не прописаны.

— У нас в ближайшее время никто не продаёт Цоя (29 августа запланирован аукцион, тема которого — редкие книги, рукописи, автографы, фотографии, плакаты и открытки. — Прим. авт.). Вот когда аукционы на 11 и 20 сентября будут расписаны, тогда сможете найти в поисковой строчке товарища Цоя. У нас сотрудников много, возможно, что кто-то договор с продавцом подписал, но остальные пока ещё не в курсе, — сообщили Лайфу в аукционном доме.

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