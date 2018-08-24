В Семее пропала мать троих детей

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В понедельник вечером 38-летняя женщина вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.

Фото : Устинка Live24 августа 2018, 17:21

В последний раз Динару Аубакирову видели 20 августа, когда она около 17.00 вышла из дома в поселке Нахаловка, передает корреспондент Устинка LIVE.

Как сообщили волонтеры Rina.KZ, горожанка не взяла с собой ни документов, ни телефона.

Динара Аубакирова – брюнетка среднего роста, около 170 сантиметров. Из особых примет – шрам на лбу с правой стороны. В день исчезновения женщина была одета в белую, расшитую бисером кофту и светло-коричневые брюки.

По словам волонтеров, родные не могут и предположить, куда могла отправиться Динара Аубакирова.

К поискам женщины подключились полицейские. Всех, кто знают о местонахождении Динары Аубакировой, просят сообщить об этом по следующим номерам: 8-747-349-57-17, 8-701-548-68-32.


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