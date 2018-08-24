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Сотни гостей эвакуированы из отеля в Египте из-за загадочной смерти туристов

Смерть могла произойти из-за отравления едой.

Фото : Daily Mail24 августа 2018, 17:34

Британский туроператор Thomas Cook эвакуировал 300 туристов из пятизвездочного отеля Aqua Magic Hotel в Хургаде после того, как там скончались супруги из Англии, а другие гости пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщает Лента со ссылкой на Daily Mail.

Причина смерти 69-летнего Джона Купера и его 63-летней жены Сьюзен до сих пор неизвестна. Они приехали на отдых со своей 40-летней дочерью Келли Ормерод и скончались в один день. Изначально власти сообщили, что они умерли естественной смертью, однако Ормерод заявила, что ее родители были абсолютно здоровы.

«У них никогда не было проблем со здоровьем. Мой отец даже не ходил в больницу. Он умер в номере отеля на моих глазах, а затем еще и мама в машине скорой помощи», — поделилась Ормерод. «Сейчас я всего лишь хочу получить ответы и понять истинную причину гибели моих родителей», — добавила она.

Родственница погибших считает, что смерть могла произойти из-за отравления едой, так как после инцидента многие гости отеля признались, что не могут встать с постели из-за плохого самочувствия. Туристка Элисон Коуп рассказала, что более 40 человек жаловались на тошноту и диарею.


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