В следующем году приостановят добычу нефти на месторождении "Кашаган"

С сентября 2016 года добыто и отправлено потребителям более 16 миллионов тонн нефти.

Весной добычу на месторождении Кашаган, разработка которого ведется в казахстанском секторе Каспийского моря в Атырауской области, приостановят, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весной 2019 года планируется произвести остановку оборудования на техобслуживание и капитальный ремонт на установке комплексной подготовки нефти и газа «Болашак». Это нормальная практика для всех крупных производств такого рода - любой завод периодически останавливают для профилактики. Будут проведены работы по техническому обслуживанию, проверке и замене оборудования. За это время планируется перевести некоторые добывающие скважины в нагнетательные. Это займет по плану около нескольких недель. Планов по замене трубопроводов нет», - сообщил директор по корпоративной поддержке компании НКОК Балтабай Куанышев.

Как проинформировал Б.Куанышев, с сентября 2016 года - времени начала эксплуатации морского месторождения Кашаган и по настоящее время добыто и отправлено потребителям более 16 миллионов тонн нефти.

Установка комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак» расположена в местности Карабатан в 30 километрах от Атырау. На нее нефть поступает по трубопроводам с искусственного острова «Д» в Каспийском море.

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