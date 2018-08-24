Антикоррупционщики рассказали о громких задержаниях по линии МИД РК

Внешнеполитическое ведомство периодически охватывают коррупционные скандалы.

Министерстве иностранных дел РК состоялось совещание по вопросам коррупционных рисков в деятельности внешнеполитического ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов, внешнеполитическое ведомство периодически охватывают коррупционные скандалы.

«Честно говоря, не думал, что мне придется в стенах МИДа такие примеры приводить, но, к сожалению, сегодня ситуация такова: внешнеполитическое ведомство всегда считалось эталоном и очень прискорбно, что мне сейчас приходится здесь присутствовать и доводить до вас такие нелицеприятные факты», - сказал он.

«Освежим в памяти позорные события четырехлетней давности, когда сотрудники, в том числе глава генконсульства во Франкфурте были осуждены за контрабанду сигарет. Летом того же 2014 года были осуждены члены ОПГ возглавляемой заместителем директора департамента консульской службы», - добавил зампред Агентства.

Также, по его словам, широкий общественный резонанс вызвало расследуемое в настоящее время уголовное дело в отношении бывшего ответственного секретаря МИД А. Карашева, директора хозуправления С.Сакеновой, директора ТОО «Дирекция по строительству дипгородка» Б. Нурекеновой, руководителя отдела официальных мероприятий Г.Джумасановой и ряда других лиц по фактам дачи и получения взяток в крупном размере.

«Сегодня мы вам специально показали кадры поисковых мероприятий, чтобы сидящие здесь коллеги посмотрели. Это люди, которые работали вместе с вами, один из них был одним из руководителей в министерстве, но, к сожалению, они совершили ряд коррупционных преступлений и сегодня находятся под следствием», - подчеркнул О. Бектенов.

Ксения Давыдова, Астана.

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