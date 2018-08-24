ДТП с полицейским автомобилем прокомментировали в ДВД Алматы

По предварительным данным, виновником аварии стал третий участник ДТП, скрывшийся с места происшествия.

Обстоятельства ДТП с полицейским автомобилем журналисту Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

Сегодня в социальных сетях была размещена фотография ДТП с участием полицейского автомобиля. И в своих комментариях пользователи высказывали самые разные мнения об обстоятельствах и виновнике ДТП.

За комментарием мы обратились в пресс-службу ДВД Алматы.

Как сообщила официальный представитель ведомства Салтанат Азирбек, факт ДТП был зафиксирован сегодня в первой половине дня в Жетысуском районе Алматы на пересечении пр. Рыскулова и ул. Сейфулина. При этом никто из людей не пострадал.

«На фотографии видно лишь полицейский автомобиль и стоящую рядом «Ладу». Однако там была еще и третья машина, которая скрылась с места ДТП. Сейчас сотрудники отдела розыска МПС ее разыскивают. О причинах ДТП гадать не приходится – здесь явное несоблюдение дистанции во время движения. Данный факт зарегистрирован и сейчас находится в производстве отдела административной практики УВД Жетысуского района. Третий участник ДТП, покинувший место происшествия, будет привлечен к ответственности. Учитывая, что полицейским известны марка и госномер данного автомобиля, думаю, найдут его быстро», – сообщила С. Азирбек.

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