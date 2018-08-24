В школах ВКО планируют открытие бесплатных IT-классов для детей

Дополнительные занятия в ІТ классах для школьников будут проводиться по 8 часов в неделю.

В ходе визита Маулен Ашимбаев посетил IT-класс школы №46 Усть-Каменогорска. Уже с начала нового учебного года в рамках партийного проекта в 277 школах области начнут работу бесплатные IT-классы для детей на базе кабинетов робототехники, сообщает zakon.kz.

IT-классы оснащены ноутбуками для учащихся, комплектами робототехнических наборов LEGO Mindstorms EV3 и Arduino, гуманоидным роботом, 3D-принтером, компьютером для учителя и интерактивной панелью.

С использованием базы сертифицированных программ колледжей без дополнительных финансовых затрат в области разработана собственная модульная программа обучения детей основам программирования и робототехники, соответствующая мировым стандартам и одобренная Министерством образования Республики Казахстан.

Программы включают в себя 5 модулей: визуальное программирование в игровой форме (3 класс); роботизированные системы (4-5 классы); основы Web-дизайна (6 класс); 3D-моделирование (7-9 классы); мехатроника и программирование логических контроллеров (10-11 классы).

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