Из-за утечки газа в алматинском кафе пострадали два человека
Они госпитализированы с термическими ожогами лица и верхних конечностей.
Фото : Informburo.kz24 августа 2018, 20:15
В пятницу, 24 августа, в 17.48 в кафе «Аспандияр» из-за утечки из газового баллона объемом 50 л. произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
С термическими ожогами лица и верхних конечностей госпитализированы пострадавшие 1996 г.р., и 2000 г.р. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
На место происшествия в оперативном порядке выезжали спасательные подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы.
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