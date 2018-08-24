Из-за утечки газа в алматинском кафе пострадали два человека

Они госпитализированы с термическими ожогами лица и верхних конечностей.

В пятницу, 24 августа, в 17.48 в кафе «Аспандияр» из-за утечки из газового баллона объемом 50 л. произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

С термическими ожогами лица и верхних конечностей госпитализированы пострадавшие 1996 г.р., и 2000 г.р. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

На место происшествия в оперативном порядке выезжали спасательные подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы.

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