Выставка памяти Дениса Тена пройдет в Алматы
Фотовыставка инициирована друзьями и близкими прославленного фигуриста.
Фото : fergananews.com24 августа 2018, 20:57
В Алматы 26 августа открывается фотовыставка, посвященная памяти Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фотовыставка инициирована друзьями и близкими прославленного фигуриста.
«Фотовыставка пройдет в выставочном зале Esentai Gallery, где будут представлены фотоработы, созданные Денисом Теном, а также фотографии со знаковых спортивных мероприятий с его участием и видеопроект от коллег и друзей. Вход свободный, каждый желающий может прийти и посмотреть», - рассказали представители торгового центра.
Выставка продлится до 2 сентября.
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