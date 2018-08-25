Семья Принса подала в суд на его лечащего врача

Певец скончался в 2016 году.

Члены семьи американского музыканта Принса, погибшего от передозировки фентанила в 2016 году, подали иск в окружной суд штата Миннесота на лечившего и выписывавшего певцу медикаменты врача, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

В иске утверждается, что врач-терапевт Майкл Шуленбург произвел неверное лечение и снабдил музыканта взывающими зависимость лекарствами без должного рецепта.

"Он не смог правильно оценить, диагностировать, лечить и консультировать Принса в отношении его очевидной зависимости опиатами и не предпринял необходимые разумные шаги, чтобы предотвратить заранее ясные фатальные результаты этой зависимости", — цитирует СМИ текст иска.

Ранее родственники Принса также подали в суд на больницу штата Иллинойс за оказание неверных медицинских услуг музыканту. Представляющий членов семьи музыканта адвокат Джон Гёц заявил, что они намерены отозвать данный иск в связи с новым иском против лечившего Принса врача. При этом они не исключают, что будет установлена "ответственность" и других причастных сторон.

Адвокат врача и представители больницы, в свою очередь, заявили телеканалу, что считают верным оказанное певцу лечение.

Известный американский певец, гитарист, композитор и автор песен Принс (настоящее имя Принс Роджерс Нельсон) скончался 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. За свою жизнь он становился многократным лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус". В 2005 году его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Результаты вскрытия показали, что 57-летний музыкант скончался от случайной передозировки фентанила, распространение которого находится под федеральным контролем.

Принс принял таблетки, доза которых была в 50 раз сильнее героина. Лечащий врач певца Майкл Шуленбург признался, что два раза выписывал Принсу лекарства на имя его телохранителя Кирка Джонсона. Шуленбург уверял, что это был единственный случай в его карьере. Позднее он заключил соглашение с прокурором, в рамках которого должен был выплатить штраф в размере 30 тысяч долларов, а за его деятельностью проводиться наблюдение Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) в течение последующих двух лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!