Драка водителя автобуса и женщины с собакой в Темиртау попала на видео

Водитель отказался впускать женщину в автобус.

В интернете было опубликовано видео драки, которая произошла в Темиртау между водителем междугороднего автобуса и пассажиркой, которая хотела сесть в автобус вместе с собакой, сообщает Zakon.kz.

Ролик выложили на странице shock_krg в Instagram. В описании автор указал, что женщина с щенком пыталась сесть в автобус №107 сообщением «Караганда - Темиртау», но водитель отказался впускать ее в автобус.

После отказа женщина стала снимать поведение водителя на телефон и требовать, чтобы ей открыли двери. Заметив, что его снимают, водитель выбежал из автобуса и стал выхватывать телефон из рук женщины, громко ругаясь.

Водителю в итоге удалось выбить телефон из рук женщины, он упал на землю. Женщина подняла телефон и продолжила съемку.

Очевидцы сообщили, что женщина, которую не пустили в автобус, является известным в стране тренером и спортсменкой Евгенией Полтавцевой. При этом щенок был в наморднике и поводке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!