Лучшая Кызылординская школа получила 17 миллионов тенге

Ряд учителей региона получили звания "Почетный работник образования Республики Казахстан".

На традиционном августовском совещании работников образования региона - наградили лучших учителей и школу. По итогам учебного года лучшей признана школа "Мурагер", руководителю организации был вручен сертификат на 17 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Тематика августовской конференции, - "Человеческий капитал в условиях Четвертой промышленной революции".

В мероприятии приняли участие аким области Крымбек Кушербаев, ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Арын Орсариев, председатель правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Куляш Шамшидинова, и.о. президента информационно-аналитического центра при МОН РК Елдос Нурланов, руководители местных организаций образования и педагоги области. Модератором совещания выступила руководитель управления образования Кызылординской области Майра Мельдебекова.

Выступая на совещании, аким области Крымбек Кушербаев отметил актуальные вопросы и вызовы в современной системе образования.

"Сегодня в условиях нового времени, стране необходимы креативные, образованные и не боящиеся перемен кадры. Подготовить таких специалистов, специалистов будущего – это конкретное поручение Главы государства. Это первостепенная задача всех организаторов сферы образования, - сказал глава региона в своем выступлении. - Человеческий капитал формируется, прежде всего, системой образования, эта сфера в современной экономике, на мой взгляд, должна рассматриваться как инвестиционная сфера, определяющая возможности экономического роста, а не как затратная сфера наряду с социальной помощью, пенсионной системой, госаппаратом, обороной и безопасностью. Ведь инвестиции в образование – это оптимальное решение как для отдельно взятого человека, так и для страны в целом!", - подчеркнул аким.

Также глава региона отметил важность соответствия получаемой специальности потребностям рынка труда.

"Один из показателей, за которым мы всегда следим, это показатель трудоустройства наших выпускников. Да, это прекрасно, что человек работает, но надо смотреть, и где он работает и по своей ли специальности. Сегодня, надо признать, у нас существенный диссонанс. Готовим людей по одним специальностям, а востребованы они по другим", - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Следует отметить, в регионе проводится системная работа в сфере образования, начиная с дошкольного до высшего. Так, в регионе стопроцентный охват дошкольным воспитанием, полностью ликвидировано трехсменное обучение, практически нет аварийных школ, кроме одной, выявленной в начале года - в аульном округе им.Шаменова Жалагашского района. За последние 5 лет в области построено 45 школ, из них 37 взамен аварийных.

С 2014 года в вузах Москвы и Санкт-Петербурга по гранту Правительства Российской Федерации обучаются 452 выпускника области. В этом году первый выпуск - 65 выпускников, вопрос их трудоустройства в регионе уже решен. Кроме того, с текущего года еще 20 грантов на обучение по специальностям "Кибербезопасность" и "Математическое моделирование процессов" будет ежегодно выделять МГУ им. М.В.Ломоносова, также ежегодно Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС (Санкт-Петербург) будет выделять 10 образовательных грантов выпускникам школ Кызылординской области, успешно сдавшим вступительные экзамены. Есть также договоренность с президентом Татарстана об обучении ежегодно 20 человек по информационным и цифровым технологиям в университете Иннополиса.

Помимо этого, для недобравших нескольких баллов на ЕНТ на получение государственного образовательного гранта, выпускникам сельских школ выделяются гранты акима области для обучения по востребованным в регионе специальностям.

"Начиная с 2013 года, мы ежегодно выделяем 100 грантов акима области для одаренных выпускников из малообеспеченных семей сельской местности. В этом году мы увеличили их в 2 раза, довели до 205, тем самым, число обладателей грантов акима области достигло 900. Средний балл ЕНТ в регионе составил 85,2, что на 2,42 балла выше, чем в прошлом году. По итогам прошлого учебного года мы с гордостью отметили, что 97 процентов выпускников средних школ поступили в вузы и колледжи. Надеемся, что в этом году результаты будут не хуже", - отметил аким области.

Также на конференции выступили с докладами Арын Орсариев, Куляш Шамшидинова, Елдос Нурланов, Майра Мельдебекова и директор Палаты предпринимателей Кызылординской области Галымбек Жаксылыков.

Участники совещания также высказали предложения и рекомендации по модернизации системы образования и отметили динамичное развитие всех этапов образования в Кызылординской области. Также на совещании выступили выпускники российских вузов, родители.

Ряд учителей региона получили звания "Почетный работник образования Республики Казахстан", нагрудными знаками "Ыбырая Алтынсарина", а также почетные грамоты и благодарственные письма акима области. Кроме того, школа "Мурагер" получила 17 миллионов тенге в номинации "Лучшая организация среднего образования".

Отметим, что в 2018-2019 учебном году в 294 общеобразовательных школах региона будут обучаться 154 559 детей. В первый класс пойдут 18 942 ребят.

В преддверии 1 сентября будут открыты новые школы на 300 мест в Казалинском и Жанакорганском районах. Кроме того, в 2017 - 2018 учебном году в эксплуатацию были сданы 3 школы в Кармакшинском и Жанакорганском районах области. И еще, до конца года будут построены школы на 300 мест в Аральске и на 600 мест в Кызылорде.

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