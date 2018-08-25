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Google признал Чикатило "выдающимся выпускником" Ростовского университета

Чикатило обучался на филологическом факультете РГУ и закончил его в 1970 году по направлению "Русский язык и литература".

Фото : cadenaser.com25 августа 2018, 10:24

Поисковая система Google включила серийного убийцу Андрея Чикатило в число "выдающихся выпускников" Ростовского государственного университета. Данный факт обнаружили участники одного из сообществ "ВКонтакте" из Ростова-на-Дону, пишет РИА Новости.

Поисковик по запросу "Ростовский государственный университет" публикует справку о данном учебном заведении, а также перечень выдающихся выпускников ВУЗа, в котором числятся такие известные персоны, как писатель Александр Солженицын, судья Конституционного суда Николай Бондарь, фотомодель Виктория Лопырева и маньяк Андрей Чикатило.

Чикатило обучался на филологическом факультете РГУ и закончил его в 1970 году по направлению "Русский язык и литература". Впоследствии он был осужден за 53 доказанных убийства и расстрелян в 1994 году. Сам преступник признался в 56 убийствах.

Алгоритм поисковой системы Google оценивает популярные и актуальные изображения и используемые при их описании ключевые слова, а затем выдает их по запросу пользователя.


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