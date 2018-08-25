В получении взятки 12 млн тенге подозревается чиновник в Туркестанской области

Также проводится досудебное расследование в отношении посредников.

Национальным бюро по Туркестанской области пресечена преступная деятельность руководителя Отдела строительства акимата Сайрамского района, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя АДГСПК РК Нурлан Жахин.

Сообщается, что мужчина подозревается в получение взятки от представителя ТОО в сумме 12 млн.тенге.

"Денежные средства он получал через посредников частями за заключение договора о государственных закупках работ по строительству дополнительного корпуса средней школы в с.Акбай Сайрамского района на общую сумму 400,5 млн.тенге. Подозреваемый задержан с поличным и взят под стражу", - сообщил Жахин.

Также проводится досудебное расследование в отношении посредников.

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