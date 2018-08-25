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В получении взятки 12 млн тенге подозревается чиновник в Туркестанской области

Также проводится досудебное расследование в отношении посредников.

Фото : Костанайские новости25 августа 2018, 11:39

Национальным бюро по Туркестанской области пресечена преступная деятельность руководителя Отдела строительства акимата Сайрамского района, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя АДГСПК РК Нурлан Жахин.

Сообщается, что мужчина подозревается в получение взятки от представителя ТОО в сумме 12 млн.тенге.

"Денежные средства он получал через посредников частями за заключение договора о государственных закупках работ по строительству дополнительного корпуса средней школы в с.Акбай Сайрамского района на общую сумму 400,5 млн.тенге. Подозреваемый задержан с поличным и взят под стражу", - сообщил Жахин.

Также проводится досудебное расследование в отношении посредников.


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