Объявлены обладатели образовательных грантов акима Астаны

Обладателями образовательных грантов нескольких вузов стали около 750 человек.

На сайте столичного акимата появился список обладателей образовательных грантов акима Астаны, передает Zakon.kz.

Сообщается, что на основании постановления Правительства РК от 23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования» (далее – Правила) и постановления акимата Астаны конкурсная комиссия рассмотрела списки претендентов на присуждение образовательного гранта из средств местного бюджета.

Комиссия рассмотрела списки претендентов, предоставленные согласно заявкам вузов, получивших государственный образовательный заказ.

Обладателями образовательных грантов 11 вузов стали 731 человек. По таким специальностям, как "Педагогика и методика начального обучения", "Дошкольное обучение и воспитание", "Дефектология", "Информационные системы", "Дизайн", "Русский язык и литература", "Математика", "Программист", "Архитектура", "Журналистика", "Туризм" и другие.

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