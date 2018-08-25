Монополистов обязали компенсировать около пяти млрд тенге за комуслуги в Алматы

Прокуратурой города проведена серьезная, комплексная проверка среди монополистов.

Тарифы на тепло, электроэнергию, воду и канализацию в мегаполисе до конца года останутся на прежнем уровне, а на газ и вовсе уменьшатся на 4%. Об этом стало известно на заседании городского бюро политсовета партии "Нұр Отан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

Бауыржан Байбек отметил, что тарифообразование коммунальных услуг является одним из наиболее актуальных вопросов, поднимаемых жителями города, и находится на постоянном контроле правящей партии. Сегодня почти 1,5 млн алматинцев получают коммунальные услуги по сдержанным за счет местного бюджета ценам. Выделены средства на жилищную помощь горожанам, у которых размер коммунальных платежей больше 10% от совокупного дохода.

"Глава государства поручил не допускать необоснованного повышения тарифов. Это напрямую влияет на уровень жизни людей, на предпринимателей, на цены, на все. Для этого прокуратурой города проведена серьезная, комплексная проверка среди монополистов. Выявлены факты необоснованного завышения цен. Принятыми мерами защищены права порядка 1,5 млн горожан, введены компенсирующие тарифы на почти 4,7 млрд тенге. Каких-либо дальнейших оснований для повышения стоимости комуслуг нет. Любые необоснованные попытки будут пресекаться, чтобы наши алматинцы не переплачивали. Есть поручение Президента, и оно будет исполнено", - подчеркнул Б. Байбек.

Комментируя ситуацию в области тарифообразования, прокурор Алматы Берик Жуйриктаев рассказал, что в ходе проверки со стороны главного надзорного органа города в отношении ряда субъектов естественных монополий установлено необоснованное повышение своих затрат, в том числе за счет искусственного увеличения расходов и неисполнения инвестиционных программ.

"Мы доказали, что в Алматыэнергосбыте фактически на услугу регулирования мощности затрачивалось только 70% от заявленной суммы в тарифной смете, а на амортизационные отчисления лишь 30%. То есть 150 млн вместо предусмотренных 500 млн тенге. В итоге на протяжении трех лет в тариф необоснованно заложено 1 млрд 370 млн тенге. Данная сумма вычтена при согласовании тарифа на 2018 год. Энергосбыт признал вину и привлечен к ответственности. В свою очередь "Алатау Жарык Компаниясы" повысила свой тариф на передачу электроэнергии за счет введения чрезвычайной регулирующей меры. Как выяснилось, они эту меру обосновали мелкими авариями и необходимостью текущего ремонта, что не относится к категории ЧС. По нашим требованиям уполномоченный орган отменил свое решение. Принятыми мерами введен компенсирующий тариф для возмещения убытков на сумму 2,17 млрд тенге. Предотвращены будущие убытки на 2,83 млрд тенге. Действующий тариф снижен на 5,6%", - сообщил Берик Жуйриктаев.

По информации прокурора города, также проверили КазТрансГаз Аймак. Здесь установили неисполнение отдельных мероприятий инвестиционной программы. Благодаря прокурорским мерам введен компенсирующий тариф на 425 млн тенге. Предприятие привлечено к адмответственности на 50 млн тенге.

"В "Алматы су" из года в год искусственно в своих финансовых отчетах показывают 2-х кратное увеличение технических потерь, то есть вместо утвержденных 17,8% указывают 35%, что составляет 70 млн. кубов воды. Это соразмерно количеству потребления питьевой воды таких городов как Караганды и Талдыкорган вместе взятых. Также тариф завышался за счет увеличения расходов на покупку электроэнергии. Разница составила около 400 млн тенге. Кроме того, по линии АО "Алматинские электрические станции" установлено, что в тарифную смету заложены расходы на топливо в размере 11,3 млрд тенге. Фактически израсходовано всего 10,2 млрд тенге. Нами введен компенсирующий тариф на 110 млн тенге", - сказал он.

В свою очередь согласно расчетам антимонопольщиков, сэкономленные суммы для жителей Алматы в среднем за год составят около 4,2 тыс. тенге для 1-комнатной квартиры, 6,6 тыс. тенге для 2-комнатной и 9,6 тыс. тенге для 3-комнатной квартир. По их прогнозам, указанные мероприятия и в следующем году исключат всплески в тарифообразовании по основным видам энергетики и ЖКХ.

"Потребители все это увидят в своих квитанциях уже в октябре", – пообещали в городском департаменте комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.

В целом за последний год в Алматы построено и реконструировано порядка 800 км инженерных коммуникаций. До конца августа завершится ремонт еще 12 км тепловых сетей, расширение существующих газопроводов и прокладка новых сетей водоснабжения для более 120 тысяч жителей.

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