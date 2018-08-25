Как выглядит новый дом Криштиану Роналдо в Турине

Появилась информация, где будет жить в Турине новая звезда клуба «Ювентус»

ЧМ по футболу 2018 принес много сюрпризов, одним из которых стала информация о переходе Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус». Едва улеглись страсти, фанаты стали горячо обсуждать, где будет жить их кумир в Турине. И вот, наконец, появилась первая информация о том, где вероятнее всего вскоре поселится португальский футболист.

Речь идет о доме площадью порядка 800 кв м, с двумя входами, расположенном в двух шагах от церкви Гран Мадре ди Дио на зеленом холме, с которого открываются великолепные панорамные виды на город. Как сообщают таблоиды, Роналду, который славится своей любовью к современной архитектуре и дизайнерской мебели (достаточно взглянуть на его дом в Мадриде на видео ниже!), влюбился в новый дом с первого взгляда. Ему понравился ультрасовременный стиль здания и интерьеров, его относительно уединенное местоположение и обилие зелени вокруг.

Одним из основных требований футболиста к новому жилью было наличие бассейна и места для занятий спортом. И то, и другое здесь имеется. А на крыше дома можно оборудовать террасу для принятия солнечных ванн и отдыха. Рядом находится второй дом поменьше, также выполненный в современном стиле, который можно будет использовать для прислуги или в качестве гостевого. Территория полностью скрыта от посторонних глаз, к ней имеется два подъезда: один сверху холма, другой с нижней дороги, но оба они строго охраняются.

Источник elledecoration.ru

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