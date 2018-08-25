Дархан Нортаев принес четвертую золотую медаль Казахстану на Азиаде-2018
В финальном поединке в весовой категории 62 килограммов Нортаев одолел представителя ОАЭ.
Фото : vk.com/nortayev25 августа 2018, 16:36
Представитель Казахстана в джиу-джитсу Дархан Нортаев завоевал золотую медаль на Азиатских играх в Джакарте, сообщает Zakon.kz.
В финальном поединке в весовой категории 62 килограммов Нортаев одолел представителя ОАЭ.
На счету казахстанских джитсеров три медали. Всего в копилке Казахстана эта медаль 36 наград ( четыре золотых, семь серебряных и 25 бронзовых медалей).
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