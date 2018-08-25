Мужчину с пистолетом задержали бойцы Нацгвардии в Астане

Гвардейцы не расстерялись, сумели правильно оценить серьезность ситуации и предотвратить возможные последствия.

В Сарыаркинском районе Астаны военнослужащие Национальной гвардии во время несения боевой службы 24 августа около 20 часов 50 минут задержали мужчину с пистолетом, передает Zakon.kz.

«Начальник автопатруля сержант Жансерик Альжанов вместе с патрульными рядовыми Медетом Нургазиновым, Султаном Мухатовым и водителем Азатом Аманжоловым во время патрулирования по улице Желтоксан возле дома № 14 заметили группу людей, сидящих среди кустов и, возможно, употреблявших наркотические вещества. Увидев воинов подозрительные лица начали убегать. Направившись в сторону дворов, один из убегавших по ходу кинул завернутую бумагу и рассыпал содержимое на землю», - говорится в сообщении.

Сержант Альжанов и рядовой Мухатов преследовали двоих нарушителей. Не позволив им далеко уйти, бойцы совершили задержание, применив навыки рукопашного боя. В это время рядовые Нургазин и Аманжолов догоняли третьего. Заметив, что военнослужащие приближаются, убегавший, резким движением правой руки вытащил из брюк пистолет. Но гвардейцы не расстерялись, сумели правильно оценить серьезность ситуации и предотвратить возможные последствия. Благодаря решительным и умелым действиям улановцев опасность миновала, нарушитель с боевым оружием был задержан.

Как рассказали в Нацгвардии, затем к месту происшествия были вызваны подкрепление и следственно-оперативная группа. Проведены соответствующие экспертизы с участием понятых, которые стали свидетелями всего просиходящего. В результате экспертизы у двоих из задержанных было подтверждено употребление канабиоидов.

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