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Деньги и осетр: чиновник из Атырауской области признался в получении взяток

В настоящее время руководитель отдела и его водитель полностью признали вину, сотрудничают со следствием.

Фото : bnews.kz25 августа 2018, 16:53

В системном получении взяток подозревается чиновник в Атырауской области, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

"Департаментом национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК по Атырауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен во взяточничестве руководитель морского отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Он подозревается в получении взяток на систематической основе на общую сумму 400 тыс тенге и рыбы осетровых пород", - сообщил Жахин.

Взятки давал браконьер за общее покровительство и беспрепятственный выход в море для незаконной ловли рыб осетровых пород.

"Денежные средства он получал через своего водителя, который выступал посредником. В настоящее время руководитель отдела и его водитель полностью признали вину, сотрудничают со следствием и заявили ходатайства о заключении сделок о признании вины, в связи с чем в отношении указанных лиц мера пресечения не применялась. Ведется следствие", - подытожил представитель АДГСПК.


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