Это самая крупная партия наркотиков, когда либо изъятая в порту Гента.

В порту бельгийского города Гент полиция перехватила около двух тонн кокаина, сообщает телеканал VRT. На кадрах оперативной съемки на брикетах с наркотиками виден логотип партии «Единая Россия», однако журналисты на это внимания не обратили, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что это самая крупная партия наркотиков, когда либо изъятая в порту Гента. Она была обнаружена полицейскими еще 21 августа. Кокаин прятали в трех контейнерах на корабле, пришедшем из Бразилии. Наркотики были расфасованы по 1900 брикетам.

Общая стоимость поставки оценивается в 100 миллионов евро при продаже конечному потребителю или 56 миллионов евро по рыночной цене, говорят в федеральной судебной полиции Восточной Фландрии.

По факту обнаружения рекордной партии кокаина прокуратура Бельгии возбудила уголовное дело. В наcтоящее время правоохранительные органы пытаются установить организаторов канала поставки.

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