Руководитель Департамента Верховного Суда Н.Шарипов совершил рабочую поездку в СКО

Цель двухдневной поездки - ознакомление с судами региона. Особое внимание уделено вопросам материально-технического оснащения и организации работы судов.

Руководитель Департамента Верховного Суда Нурсерик Шарипов совершил рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда СКО.

Целью двухдневной поездки являлось ознакомление с судами региона. Особое внимание уделили вопросам материально-технического оснащения и организации работы судов.

В начале поездки Нурсерик Шарипов встретился с акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым. На встрече обсуждены перспективы взаимодействия судов с местными исполнительными органами, в том числе по отводу земли под строительство новых зданий судов.

Далее состоялся визит в областной суд, где была проведена презентация работы учебного центра, пресс-центра, музея истории суда, кабинета медиации.

В суде № 2 г. Петропавловска и Специализированном межрайонном экономическом суде, расположенных в одном здании, прошло ознакомление с деятельностью фронт-офиса, открытого в рамках проекта «Образцовый суд» и кабинетов медиации. Здесь состоялась беседа с помощниками судей об организации их работы.

Прошло посещение монумента «Отбасы» у здания Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, встреча с коллективами и осмотр зданий Петропавловского городского суда, следственного суда, специализированного административного суда и межрайонного суда по уголовным делам.

Н.Шарипов также провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений Администратора судов области. В ходе мероприятия он заслушал их по основным показателям работы и озвучил ряд конкретных поручений по улучшению деятельности.

После Руководитель Департамента дал интервью в рамках программы «Закон.Право.Мы» в студии областного суда на телеканале «Qyzyljar». Он рассказал об основных направлениях деятельности судебной системы в рамках «Семи камней правосудия». Особый акцент был сделан на вопросы развития электронного правосудия, примирительных процедур, деятельности в Верховном Суде Проектного офиса, модернизации законодательства и реализации ряда пилотных проектов («Ночной суд», «Судья-примиритель», «Помощники судей» и другое).

Далее в соответствии с программой визита состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции в Северо-Казахстанском областном суде. В своем выступлении Руководитель Департамента отметил значимость праздника и роль судов в защите конституционных ценностей, реализованных в законах.

«Ежегодно нагрузка судов растет. За последние пять лет она выросла более чем в два раза. С 1,25 млн. до 2,7 млн. дел. За 6 месяцев 2018 года суды рассмотрели 1,8 млн. дел и материалов. Рост на 40%. Это говорит о том, что население страны стремится решать свои споры в судах», - сказал Н.Шарипов.

Далее он проинформировал присутствующих о деятельности по улучшению системы правосудия в рамках «Семи камней правосудия». Было подчеркнуто, что эта работа ориентирована на практическую реализацию инициатив Главы государства, заложенных в Плане Нации, программах «Рухани жангыру», Цифровой Казахстан и Стратегии 2050. Проводимая работа ориентирована на достижение двух целей – повышение доверия к судам населения и обеспечение верховенства закона.

Прозвучал призыв ко всему судейскому составу и сотрудникам судов Северо-Казахстанской области принять активное участие в проводимой модернизации судебной системы. «Начать необходимо с ежедневной работы: отправлять правосудие в четком соответствии с процессуальными законами, разъяснять сторонам суть вынесенного решения, грамотно готовить судебные акты» - подчеркнул Руководитель Департамента.

Далее состоялась церемония награждения и вручение ведомственных наград ряду судей и сотрудников судов.

Медалью «Мінсіз қызметі үшін» III степени награждена судья Северо-Казахстанского областного суда Наталья Шалаева, знаком «Сот жүйесінің үздігі» I степени награжден председатель Аккайынского районного суда Нурлан Нуралин. Почетного знака «Үш би» удостоены судья областного суда в отставке Галина Бондаренко и председатель судебной коллегии по гражданским делам областного суда Айдар Смагулов.

Почетным Знаком «Почетный член Союза судей» награждены судья областного суда Болатбек Сактаганов и судья Петропавловского городского суда Михаил Гусев.

Почетной грамотой Союза Судей Республики Казахстан награждены судья областного суда Серикбол Сапаргалиев, председатель суда района имени Габита Мусрепова Жасулан Кабыш, судья суда № 2 г. Петропавловска Нурпия Малдыбаева.

Кроме того, благодарности Союза Судей Республики Казахстан удостоены председатель специализированного административного суда г.Петропавловска Дамир Шамуратов, судья Жамбылского районного суда Азамат Дюсенов, судья суда № 2 г. Петропавловска Арайлым Сердалина.

За образцовое выполнение служебного долга медалью «Мінсіз қызметі үшін» III степени отмечена главный специалист-секретарь судебного заседания Администратора судов Ольга Лотник.

Знаком «Сот жүйесінің үздігі» II степени награждены главный специалист суда района Шал акына Наталья Банникова, главный специалист Кызылжарского районного суда Жанар Рахметова, главный специалист-секретарь судебного заседания Администратора судов Марина Шангина.

После торжественного собрания состоялось рабочее совещание с судьями региона и сотрудниками судов.

Все суды региона были подключены посредством ВКС. В рамках совещания представители судейского корпуса рассказали о последних достижениях судебной системы региона. Так, Председатель специализированного административного суда г.Петропавловска Дамир Шамуратов выступил с докладом по проектам «Оперативный суд» и «Виртуальный суд». Судья-примиритель областного суда Сакен Тлегенов проинформировал о развитии примирительных процедур. И.о. председателя суда №2 г. Петропавловска Лариса Кочнева поделилась информацией по проектам «Образцовый суд» и «Помощник судьи».

В завершении мероприятия Нурсерик Шарипов дал положительную оценку работе судов Северо-Казахстанской области и пожелал дальнейших успехов в работе.

Второй день рабочей поездки Руководителя Департамента продолжился посещением районных судах. В районе им. Г.Мусрепова, расположенном в 300 км. от г.Петропавловска, проведены встречи с местным активом и сотрудниками судов. В ходе беседы население было ознакомлено с развитием судебной системы республики, состоялся обмен мнениями по улучшению работы судов. После Н.Шарипов побывал в суде Кызылжарского района.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!