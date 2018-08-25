В Алматы воспитанники военно-обученного резерва приняли военную присягу

Защитников Родины пришли поздравить ветераны Вооруженных Сил РК.

В Алматы в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев воспитанники военно-обученного резерва в количестве 77 человек приняли военную присягу, сообщает Zakon.kz.

Церемония принятия военной присяги началась с возложения цветов к Вечному огню.

- Испокон веку защита Отечества и клятва на верность своему народу считаются священным долгом и нравственным понятием для каждого гражданина, - подчеркнул директор Алматинской Военно-теxнической школы полковник Мирас Жильгильдин. - Являясь государственным документом, Военная присяга требует безупречного выполнения обязанностей, добросовестного изучения военного дела, умения применять и беречь вверенное оружие и боевую технику.

Защитников Родины со знаменательным в их жизни событием пришли поздравить ветераны Вооруженных Сил РК, командование воинских частей и учреждений, родители и родственники, а так же от имени Совета генералов ВС РК и Координационного совета ветеранов войны в Афганистане и других локальных войн при акимате Алматы - генерал-майор Махмуд Телегусов.

После произнесения торжественной клятвы, для гостей мероприятия была организована зрелищная программа. Воспитанники прошли торжественным маршем, а затем продемонстрировали присутствующим навыки обращения с оружием, не хуже действующих военных, уложившись в существующие нормативы, разобрав и собрав автомат Калашникова.

Стоит отметить, что в Алматы отбор кандидатов, поступающиx в Военно-техническую школу, проводят семь раз в год и осуществляет его Департамент по делам обороны г. Алматы. Напомним, данная Военно-техническая школа выпускает самое большое количество воспитанников в Казахстане.

Всего же в Алматы обучению подлежат более 600 человек в год.

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