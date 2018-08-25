В больнице Калкамана приземлился вертолет

В Минздраве пояснили, что в ГКБ доставили троих пострадавших.

25 августа в Городской клинической больнице №7 Алматы (Калкаман) приземлился вертолет, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Минздрава РК сообщили, что в 11.46 в больницу доставили троих пациентов. Их транспортировали из центральной районной больницы поселка Кордай Жамбылской области. Все трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на республиканской трассе Алматы – Тараз.

Рейсы осуществлялись посредством вертолета, транспортировавшего одного из пострадавших и приземлившегося на территории больницы, а также самолета, транспортировавшего двух остальных пострадавших и прибывшего в аэропорт п. Бурундай с дальнейшей транспортировкой бригадами скорой помощи.

ДТП произошло 25.08.2018 г. в 01:30 часов на республиканской трассе Алматы - Тараз на горном перевале Кордай. Трое пострадавших были экстренно госпитализированы в ближайшую районную больницу п. Кордай. Вскоре они были транспортированы в Городскую клиническую больницу №7 г. Алматы с различными степенями тяжести травм.

В условиях реанимационного зала приемного отделения проведены в полном объеме все необходимые лабораторно-диагностические и инструментальные исследования. Двое из пострадавших после обследований и осмотра специалистами были госпитализированы в отделение реанимации для дальнейшего лечения. Состояние обоих пострадавших расценено как стабильно-тяжелое. Одного из пострадавших госпитализировали в отделение политравмы, его состояние оценивается как средней тяжести.

Всего с начала функционирования вертолетной площадки с 2016 года на базе Городской клинической больницы №7 было осуществлено 9 транспортировок. Основными направительными диагнозами при транспортировке, как правило, являются черепно-мозговые травмы различной степени тяжести и переломы костей тела, в основном полученные в результате ДТП.

Видео с приземлившимся вертолетом было опубликовано в соцсети Instagram в группе kris_p_almaty и удивило интернет-пользователей. Автор ролика написал: «Никогда не видел чтоб в Калкаман (в больницу) вертолеты садились, видать развиваемся».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!