Казахстан взял медаль по легкой атлетике на Азиаде

"Бронзу" принес легкоатлет Иван Иванов.

Казахстанский легкоатлет Иван Иванов завоевал бронзовую медаль на Азиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Страну спортсмен представлял в толкании ядра. Ему удалось сделать четыре зачетные попытки из шести. В лучшей из них он толкнул снаряд на 19 метров 40 сантиметров. Это принесло ему третье место.

"Результатом своим доволен. Жалко, заступил попытку. Там была попытка под 20 метров. Чуть-чуть проиграл второму месту. Это лучший результат в сезоне в этом году. Будем работать дальше. Все продолжается и Олимпиада скоро. Будем готовиться", - говорит сам Иванов.

Золотую медаль с рекордом Азиады завоевал Сингх Тажиндерпал из Индии - 20.75 метров.

Второе место - на счету Янга Лю из Китая, 19.52 м.

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