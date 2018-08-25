Казахстан взял медаль по легкой атлетике на Азиаде
"Бронзу" принес легкоатлет Иван Иванов.
Фото : НОК РК, Сали Сабиров25 августа 2018, 21:00
Казахстанский легкоатлет Иван Иванов завоевал бронзовую медаль на Азиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Страну спортсмен представлял в толкании ядра. Ему удалось сделать четыре зачетные попытки из шести. В лучшей из них он толкнул снаряд на 19 метров 40 сантиметров. Это принесло ему третье место.
"Результатом своим доволен. Жалко, заступил попытку. Там была попытка под 20 метров. Чуть-чуть проиграл второму месту. Это лучший результат в сезоне в этом году. Будем работать дальше. Все продолжается и Олимпиада скоро. Будем готовиться", - говорит сам Иванов.
Золотую медаль с рекордом Азиады завоевал Сингх Тажиндерпал из Индии - 20.75 метров.
Второе место - на счету Янга Лю из Китая, 19.52 м.
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