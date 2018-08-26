Художник из Уральска выстриг на голове портрет Головкина

Прическу с портретом Геннадия Головкина художник сделал своему другу - фанату GGG.

Парень из Уральска решил поддержать казахстанского боксера Геннадия Головкина. Для этого он сделал на голове прическу с портретом спортсмена, - сообщает zakon.kz со ссылкой на ТДК 42.

Думан Ильясов потратил на работу целых четыре часа. Он учится в музыкальном колледже имени Курмангазы. Прическу с портретом Геннадия Головкина он сделал своего другу Азамату. Тот с детства занимается боксом и является фанатом боксера. Самое трудное- это сидеть несколько часов, пока мастер работает ножницами, машинкой и бритвой.

-Я сам художник, очень люблю рисовать. По роликам в интернете научился делать такие прически. Это моя первая работа. Поэтому быть может не все получилось. Но я буду стараться и развиваться, - говорит Думан Ильясов.

Самое сложное оказалось сделать глаза и губы. Именно они передают выражение лица спортсмена. Геннадий Головкин на ринге - очень волевой и сильный человек. Поэтому мастер старался выразить не только портретное сходство, но и художественный образ. Напомним, что в середине сентября Геннадию Головкину предстоит защищать свои чемпионские пояса против мексиканца Канело.

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