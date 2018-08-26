Казахстанский фильм «Ночной бог» покажут на Сахалинском кинофестивале
Фильм участвует во внеконкурсной программе «Соседи/Друзья» Сахалинского международного кинофестиваля «Край света».
Фото : Sputnik Казахстан26 августа 2018, 10:52
Фильм «Ночной бог», снятый на киностудии «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК, участвует во внеконкурсной программе «Соседи/Друзья» Сахалинского международного кинофестиваля «Край света», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Помимо «Ночного бога», в основном конкурсе «Края света» также участвует и другой фильм режиссера Ержанова «Ласковое безразличие мира».
«В основной конкурс они берут фильмы с более традиционным киноязыком, и «Ласковое безразличие мира» более подходит под этот формат. А «Ночной бог» - это фильм с более экспериментальным стилем, где я попытался отразить чистоту образности, минуя даже логику сюжета. Очень приятно, что оба фильма представлены на фестивале, потому что они как нельзя лучше отражают противоречие между формой и содержанием», - сказал о своем участии на фестивале режиссер Адильхан Ержанов.
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