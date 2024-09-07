Казахстанский фильм отобрали на международный кинофестиваль

Документальный фильм "Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда" включили в конкурсную программу Пусанского международного кинофестиваля, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль будет проходить с 2 по 11 октября этого года. А премьера фильма состоится в рамках секции Wide Angle. Данная секция собирает наиболее значимые и актуальные документальные, анимационные и экспериментальные проекты со всего мира.

Со слов автора сценария и режиссера фильма Алины Мустафиной, на монтаж ее дебютного фильма потребовалось два года. Также, ее мама и 85-летняя бабушка, в ходе съемок, проделали путь из Казахстана в Польшу.

"Это не просто фильм для меня, это история моей семьи, это преемственность поколений, это личные отношения между мной и самыми близкими моими женщинами – мамой и бабушкой. В этом фильме я открыта, искренна, честна и уязвима", – поделилась Алина на странице фильма в Instagram.

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