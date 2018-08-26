Пострадавшая в ДТП на Алтае казахстанка пришла в себя
Состояние женщины позволяет транспортировать ее в Казахстан.
Фото : I Православный Форум Украины26 августа 2018, 13:10
Попавшей в ДТП на Алтае казахстанке стало лучше, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
"Хасен Билимбай пришла в себя, разговаривает. Родственники уже должны подъехать. После того как было опубликовано сообщение о том, что разыскиваются родственники женщины, буквально через час с нами связались родственники из Монголии и Астаны", - сообщили в пресс-службе.
По словам главного врача больницы, где находится пострадавшая, состояние женщины позволяет транспортировать ее в Казахстан.
Однако вопрос об этом будет обсуждаться с родственниками, - добавили во ведомстве.
Напомним, казахстанка попала в ДТП на Алтае, после чего впала в кому.
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