Пострадавшая в ДТП на Алтае казахстанка пришла в себя

Состояние женщины позволяет транспортировать ее в Казахстан.

Попавшей в ДТП на Алтае казахстанке стало лучше, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

"Хасен Билимбай пришла в себя, разговаривает. Родственники уже должны подъехать. После того как было опубликовано сообщение о том, что разыскиваются родственники женщины, буквально через час с нами связались родственники из Монголии и Астаны", - сообщили в пресс-службе.

По словам главного врача больницы, где находится пострадавшая, состояние женщины позволяет транспортировать ее в Казахстан.

Однако вопрос об этом будет обсуждаться с родственниками, - добавили во ведомстве.

Напомним, казахстанка попала в ДТП на Алтае, после чего впала в кому.

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