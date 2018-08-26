Казахстанцев среди пострадавших в ДТП с автобусом в Болгарии нет

Жертвами аварии с участием туристического автобуса стали 16 человек.

Министерство иностранных дел Казахстана выясняет, есть ли среди пострадавших и погибших в результате крупного ДТП в Болгарии казахстанцы, сообщает zakon.kz.

Жертвами аварии с участием туристического автобуса стали 16 человек. 20 пассажиров госпитализировали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла недалеко от города Своге. Направлявшийся в Софию автобус ударил три легковых автомобиля, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 метров. Точные причины ДТП пока неизвестны. В момент ЧП шел сильный дождь.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем национального траура в память о погибших.

По информации консула Казахстана, предоставленной МВД Болгарии, среди погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом в Искырском ущелье граждан РК нет.

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