Казахстанцев среди пострадавших в ДТП с автобусом в Болгарии нет
Жертвами аварии с участием туристического автобуса стали 16 человек.
Министерство иностранных дел Казахстана выясняет, есть ли среди пострадавших и погибших в результате крупного ДТП в Болгарии казахстанцы, сообщает zakon.kz.
Жертвами аварии с участием туристического автобуса стали 16 человек. 20 пассажиров госпитализировали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Авария произошла недалеко от города Своге. Направлявшийся в Софию автобус ударил три легковых автомобиля, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 метров. Точные причины ДТП пока неизвестны. В момент ЧП шел сильный дождь.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем национального траура в память о погибших.
По информации консула Казахстана, предоставленной МВД Болгарии, среди погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом в Искырском ущелье граждан РК нет.
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