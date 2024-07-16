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Серьезное ДТП с автобусом произошло в Алматы, есть пострадавшие

ДТП с автобусом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы 16 июля 2024 года произошло серьезное ДТП с участием автобуса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции города, авария случилась утром, в 09:15, в Наурызбайском районе.

"Водитель грузового транспорта, следуя по ул. Ашимова в северном направлении, севернее ул. Шаляпина врезался в остановившийся на остановке пассажирский автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на обочину и допустил наезд на забор частного дома", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
ДТП с автобусом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:03

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, в результате пострадали девять пассажиров автобуса.

ДТП с автобусом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:03

Фото: Zakon.kz


Корреспондент Zakon.kz на месте происшествия узнал, что автобус был полон людей. Пассажиры получили ссадины, порезы и переломы.

ДТП с автобусом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:03

Фото: Zakon.kz

Когда грузовик практически на полном ходу "выбил" автобус с остановки на обочину и тротуар, по счастливой случайности там не оказалось пешеходов.

ДТП с автобусом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:03

Фото: Zakon.kz

В июне 2024 года в Алматы произошло смертельное ДТП с участием автобуса, который врезался в магазин. В результате пострадали 16 пассажиров, скончался на месте один человек.

ДТП с автобусом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:03

Фото: Zakon.kz

ДТП с автобусом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:03

Фото: Zakon.kz

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