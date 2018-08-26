Пятое "золото" принес Руслан Исраилов Казахстану
В финальном поединке он победил Нурсултана Алымкулова из Кыргызстана со счетом 2:0.
Фото : olympic.kz26 августа 2018, 15:56
Казахстанец Руслан Исраилов завоевал золотую медаль в джиу-джитсу на Азиаде-2018, сообщает Olympic.kz.
Спортсмен выступал в весовой категории до 77 килограммов.
В финальном поединок он победил Нурсултана Алымкулова из Кыргызстана со счетом 2:0.
Его золотая медаль стала пятой в активе сборной Казахстана.
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