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Пятое "золото" принес Руслан Исраилов Казахстану

В финальном поединке он победил Нурсултана Алымкулова из Кыргызстана со счетом 2:0.

Фото : olympic.kz26 августа 2018, 15:56

Казахстанец Руслан Исраилов завоевал золотую медаль в джиу-джитсу на Азиаде-2018, сообщает Olympic.kz.

Спортсмен выступал в весовой категории до 77 килограммов.

В финальном поединок он победил Нурсултана Алымкулова из Кыргызстана со счетом 2:0.

Его золотая медаль стала пятой в активе сборной Казахстана.


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