Пятое "золото" принес Руслан Исраилов Казахстану

В финальном поединке он победил Нурсултана Алымкулова из Кыргызстана со счетом 2:0.

Фото : olympic.kz

Казахстанец Руслан Исраилов завоевал золотую медаль в джиу-джитсу на Азиаде-2018, сообщает Olympic.kz. Спортсмен выступал в весовой категории до 77 килограммов. В финальном поединок он победил Нурсултана Алымкулова из Кыргызстана со счетом 2:0. Его золотая медаль стала пятой в активе сборной Казахстана.

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