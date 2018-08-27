Туристки из Испании заблудились в горах Алматы

Спасатели оперативно отреагировали на вызов.

В воскресенье, 26 августа, в горах Алматы были спасены две гражданки Испании, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В 16 часов 09 минут в Республиканский оперативно-спасательный отряд города поступила информация о том, что две девушки потерялись в районе пика Большого Алматинского.

В 16 часов 24 минуты оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда (в том числе 1 кинологический расчет) выехали на место проведения поисково-спасательных работ.

В 18 часов 06 минут оперативной группой спасателей в ходе поисков были найдены туристы, спасатели приступили к спуску туристов с горы.

В 18 часов 55 минут спасатели благополучно спустили потерявшихся туристок.

В ходе проведения поисково-спасательных работ установлено, что заблудившиеся туристки — гражданки Испании.

Туристки доставлены до личного автотранспорта, в медицинской помощи не нуждаются.

Фото КЧС МВД РК

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