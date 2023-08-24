Сутки искали туристку из Кореи в горах Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС спасли туристку из Кореи в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.
ПО информации МЧС РК, 23 августа в 9:00 25 человек из Кореи поднялись на канатной дороге "Комби-1" и пешком дошли до Талгарского перевала. При спуске они обнаружили отсутствие одной женщины.
"24 августа в 14:22 спасатели РОСО МЧС в количестве 7 человек, в том числе один кинологический расчет благополучно нашли туристку на Левом Талгаре", – говорится в сообщении.
Ранее пропавшего в горах Алматы альпиниста из России нашли мертвым.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript